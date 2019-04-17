طائرة إماراتية سعودية تتجه إلى إيران بتوجيهات عاجلة

جاء ذلك في إطار المبادرة الإماراتية السعودية المشتركة للتخفيف من معاناة المواطنين الإيرانيين المتضررين جراء السيول والفيضانات المدمرة التي شهدتها إيران مؤخرا، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

جاء ذلك بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ودعم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ومتابعة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

رافق الطائرة وفد من هيئة الهلال الأحمر لإيصال المواد الإغاثية التي تتضمن كميات كبيرة من المواد الغذائية والخيام ومستلزمات الإيواء.

Advertisements

وأكدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن توجيهات رئيس دولة الإمارات تجسد أواصر الأخوة الإنسانية والتضامن مع الشعب الإيراني.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن عملياتها الإغاثية في إيران تأتي امتدادا لنهج دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بالوقوف إلى جانب المتأثرين من الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية في كل مكان وأي زمان دون النظر لأي اعتبارات غير إنسانية، مشددة على أن هذه المبادرة تجد الاهتمام والمتابعة من القيادة العليا في الهيئة حرصا منها على تخفيف وطأة الكارثة عن كاهل المتضررين.

وأشارت هيئة الهلال الأحمر في بيانها إلى أن المبادرة الإماراتية — السعودية المشتركة تعد نقلة نوعية في جهود الجانبين في المجال الإنساني، ومن شأنها أن تحدث فرقا في جهود الإغاثة الجارية حاليا لتحسين الظروف التي يمر بها المتأثرون في المناطق الإيرانية المتضررة، وتسهم في تعزيز قدرة الأهالي هناك على تجاوز أوضاعهم الراهنة.