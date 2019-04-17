عودة أكثر من ألف لاجئ سوري إلى الوطن خلال الــ 24 الساعة الأخيرة

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موسكو-سبوتنيك. قال المركز في بيان له بهذا الشأن: "خلال الــ24 الساعة الماضية عاد 1126 لاجئا إلى جمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 345 لاجئا (103 نساء و176 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة
© Sputnik . Firas al-Ahmad
كما أفاد المركز أن 761 نازحا قد عادوا خلال الـــ 24 الساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد.
ووفقا للمركز، قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 الساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.0 هكتار.
وذلك في مدينتي جاسم والحارة بريف درعا ومدينة دوما بريف دمشق. بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير 27 عبوة ناسفة.
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