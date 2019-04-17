أنباء عن نقل البشير إلى سجن "كوبر" في الخرطوم

الخرطوم / الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام سودانية، الأربعاء، نقل الرئيس المخلوع عمر البشير إلى سجن "كوبر" المركزي في العاصمة الخرطوم.

ونشرت صحيفة "آخر لحظة" المحلية على صفحتها الأولى، خبرًا تحت عنوان: "البشير في سجن كوبر"، دون أن يصدر تأكيد رسمي من المجلس العسكري بخصوص نقل البشير إلى سجن "كوبر".

وقالت الصحيفة إن المجلس العسكري أوفى بـ"تعهداته بتوفير محاكمة عادلة للرئيس السابق بالداخل، وعدم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وأضافت أنها حصلت على معلومات تفيد بـ"تحويل البشير من بيت الضيافة حيث الإقامة الجبرية إلى سجن كوبر مساء أمس (الثلاثاء)".

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وقال مصدر عسكري للأناضول، أن إجراءات التحويل كانت تحت الحراسة المشددة وبإشراف مباشر من المجلس العسكري الانتقالي.

وفي الأثناء تواصلت الاعتقالات بصفوف قيادات النظام السابق، وأفادت وسائل إعلام محلية باعتقال رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، من مطار الخرطوم، عقب عودته من قطر، والتحفظ عليه ووضعه قيد الإقامة الجبرية.

وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني "عمر البشير" من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، إلا أن رئيسه "عوض بن عوف" استقال بعد يوم واحد من توليه المنصب جراء الرفض الشعبي، وخلفه "عبد الفتاح البرهان"، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.