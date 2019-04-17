بغداد: مخزون العراق من المياه ارتفع إلى 41 مليار متر مكعب

بغداد (العراق)/ نازا محمد، إبراهيم صالح/ الخليج 365- رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اعتبر زيادة المخزون "أمراً نافعا للسنوات المقبلة"

- وزارة الموارد المائية قدّرت مخزون العام 2018، بـ 8 مليارات متر مكعب

- منذ أسابيع تهطل أمطار في مدن الشمال والجنوب والشرق وسط تحذيرات من حدوث فيضانات

- الدفاع المدني يعلن تعويض العائلات المتضررة من السيول بقرار من رئيس الوزراء

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ارتفاع مخزون بلاده من المياه إلى أكثر من 41 مليار متر مكعب، معتبراً ذلك "أمراً نافعا للسنوات المقبلة".

فيما أعلنت اللجنة العليا للدفاع المدني، عن تعويض العائلات المتضررة من السيول التي ضربت مناطق متفرقة من البلاد، بقرار من عبد المهدي، مشيرةً إلى قرب انتهاء أزمة السيول.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، المنعقد مساء الثلاثاء، وتابعته الخليج 365، إن "خزيننا (مخزوننا) المائي ارتفع إلى أكثر من 41 مليار متر مكعب من المياه، وهذا أمر جيد جدا، وينفع العراق للسنوات القادمة".

وأشار عبد المهدي إلى أن "الجهود مستمرة لمواجهة السيول والمياه الوفيرة التي جاءت من دول الجوار، والعمل متواصل، واشتركت فيه جميع المؤسسات والدوائر والقوات المسلحة والحشد الشعبي والبيشمركة (قوات إقليم شمال العراق)".

ووفق وزارة الموارد المائية العراقية، قدّر مخزون البلاد من المياه في العام 2018، بـ 8 مليارات متر مكعب.

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وفي ذات الشأن، كشف رئيس اللجنة العليا للدفاع المدني، الفريق محمد بدر ناصر، أن "قراراً صدر من عبد المهدي لتعويض العوائل المتضررة جراء السيول في كل محافظات العراق".

وأوضح في تصريحات إعلامية، أن "الوضع مطمئن والأزمة انتهت تقريبا، ونحن مستمرون بالمراقبة لحين انتهائها".

وعقب اجتماع جرى الجمعة، قرر عبد المهدي إبقاء خلية مواجهة السيول والفيضانات في حالة اجتماع دائم، لتقييم وضع مياه السيول والإجراءات، واتخاذ القرارات اللازمة بشـأنها، لحماية المواطنين والمزارعين وتعويضهم عن خسائرهم.

ووجه عبد المهدي الخلية بتقديم الموقف المائي اليومي في عموم العراق، واطلاع المواطنين وطمأنتهم على سلامة الإجراءات المتخذة.

ومنذ أسابيع، تهطل أمطار غزيرة في غالبية مدن الشمال والجنوب والشرق، ومن المتوقع أن تستمر لعدة أيام، وسط تحذيرات أطلقتها الهيئة الجوية من حدوث فيضانات.

كما اجتاحت موجة سيول وفيضانات قادمة من إيران، عدة قرى ونواحي في محافظات عراقية، علاوة على هطول كميات كبيرة من الأمطار، فيما أعلنت وزارة الموارد المائية وصول أغلب السدود المائية التابعة لنهر دجلة حد الامتلاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.