رئيس الوزراء العراقي يتوجّه إلى السعودية

بغداد (العراق) / إبراهيم صالح / الخليج 365

توجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأربعاء، إلى السعودية، في زيارة رسمية، على رأس وفد يضم مسؤولين ورجال أعمال واقتصاديين.

وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي، في بيان مقتضب وصل الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء غادر إلى السعودية على رأس وفد كبير من الوزراء والنواب ورجال الأعمال".

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، مساء الثلاثاء، قال عبد المهدي إن "العراق أمام تحول كبير في علاقاته مع السعودية".

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وأضاف أن "زيارته إلى السعودية ستكون مكشوفة وأمام الجميع".

ومن المقرر أن تشهد زيارة عبد المهدي إلى السعودية توقيع 13 اتفاقية تعاون، وفق ما جرى الاتفاق عليه مؤخرا بين البلدين.

وخوّل مجلس الوزراء، الثلاثاء، رئيسه عبد المهدي، ووزيرَي المالية فؤاد حسين، والنقل عبد الله لعيبي، لتوقيع أو تعديل اتفاقيات اقتصادية وتجارية مع السعودية؛ خلال الزيارة الحالية لـ"عبد المهدي".

والزيارة تستغرق يومَين، ويرافق فيها عبد المهدي 11 وزيرا، و68 مسؤولا حكوميا، وأكثر من 70 رجل أعمال.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.