مصر تستقبل جرحى ليبيين جراء اشتباكات طرابلس

إسطنبول/ الخليج 365
كشفت وسائل إعلام مصرية، عن استقبال البلاد جرحى ليبيين، جراء المواجهات في العاصمة طرابلس ومحيطها.
وأفادت صحيفة "أخبار اليوم" (مملوكة للدولة)، مساء الثلاثاء، أن 5 جرحى وصلوا مطار القاهرة الدولي، بعد اثنين آخرين وصلا السبت.
ووصفت الصحيفة الإصابات بالخطيرة، مشيرة أن بينها حالات بتر، دون تفاصيل بشأن هوياتهم.
وأوردت "أخبار اليوم" حوارات أجرتها مع مصابين، مكتفية بالإشارة إلى أسمائهم الأولى وأعمارهم (من 24 إلى 42 عامًا).
وحتى الساعة (8:30 ت.غ) لم يصدر إعلان رسمي بهذا الشأن، سواء من الجانب الليبي أو المصري.
والأحد، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة؛ اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود قوات الشرق الليبي، بعد أيام من إطلاق الأخير هجومًا على طرابلس (غرب).
وأكد السيسي خلال اللقاء دعم بلاده "وحدة واستقرار وأمن ليبيا، وجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة"، في إشارة إلى تأييد هجوم حفتر، رغم التنديد الدولي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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