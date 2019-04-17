"السوري الحر" يحبط محاولة تسلل "ي ب ك" إلى مناطقه شمالي حلب

اعزاز/عمر كوبران/الخليج 365

تمكنت قوات "الجيش السوري الحر" من إحباط محاولة تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، التسلل من مدينة "تل رفعت" إلى ريف "اعزاز" الواقعتين شمالي حلب.

وذكر مراسل الخليج 365 نقلا عن مصادر محلية، أن التنظيم الإرهابي الذي يسيطر على "تل رفعت" حاول فجر الأربعاء التسلل إلى خطوط الجبهة التابعة لقوات "الجيش السوري الحر" شمالي حلب.

وأوضحت المصادر أن قوات "السوري الحر" تصدت للإرهابيين، ما أدى إلى وقوع اشتباكات متقطعة استمرت طوال ليلة الثلاثاء/ الأربعاء.

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وبين الفينة والأخرى، يشن مسلحو تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، المتمركزون في تل رفعت، هجمات على منطقة عفرين التي طهرها الجيش التركي بالتعاون مع الجيش السوري الحر، من إرهابيي التنظيم، في عملية غصن الزيتون، بغية تعكير أجواء الأمن فيها.

ومنذ 3 أعوام، يحتل "ي ب ك/ بي كا كا" مدينة تل رفعت الواقعة جنوبي اعزاز وجنوب شرقي منطقة عفرين.

وأجبر التنظيم الإرهابي نحو 250 ألف مدني من أهالي المدينة على الهجرة، ويواصل بشكل متكرر محاولاته للتسلسل إلى عفرين.

وفي مارس/آذار 2018، تمكنت القوات التركية و"الجيش السوري الحر" في عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا"، بعد 64 يوما من انطلاقها.

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