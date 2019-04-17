الأمطار والعواصف الترابية تقتل 25شخصًا في #الهند

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في الهند، أن 25 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم، جراء هطول الأمطار والعواصف الترابية في ولايات “كجرات” و”راجستان” و”ماديا براديش” و”مانيبور”، بالإضافة إلى بعض المناطق الأخرى في البلاد.
وذكرت قناة “إن دي تي في” الهندية صباح اليوم، أن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أعلن عن تقديم تعويضات للمتضررين جراء الأمطار والعواصف الترابية، مشيرًا إلى أن السلطات تراقب الوضع عن كثب.
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