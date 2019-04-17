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الخليج - واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بنشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظات تيماء وحقل والبدع والأجزاء المجاورة لها, وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصةً مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
كانت هذه تفاصيل خبر غبار يضرب #تبوك حتى الـ8 مساء.. و #الدفاع_المدني يحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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