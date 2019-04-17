رغم ارتفاعه.. #الذهب قرب أدنى مستوى في 4أشهر

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الخليج - واس
ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مع تراجع الدولار، لكن المعدن الأصفر ظل قرب أقل مستوى في أربعة أشهر بعد نشر بيانات صينية أفضل من التوقعات دعمت السهم الآسيوية وعززت الرغبة للمخاطرة.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1278.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0744 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل بما يصل إلى 1.2% في الجلسة السابقة مسجلا 1272.70 دولار للأوقية وهو أقل مستوى منذ 27 ديسمبر كانون الأول.وصعد الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.3% إلى 1281.20 دولار للأوقية.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.7% إلى 15.08 دولار للأوقية. وزاد البلاتين في التعاملات الفورية 1.3% إلى 887.50 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم واحدًا بالمئة إلى 1363.45 دولار للأوقية.
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