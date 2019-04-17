قوات_الاحتلال تعتقل سبعة فلسطينيين من محافظة بيت لحم

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الخليج - واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، سبعة مواطنين فلسطينيين، بينهم أسير محرر.
وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان في بيت لحم، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الأسير المحرر علي مصطفى صلاح، والأخوين قصي ومحمد علي عيسى، ومحمود إبراهيم صلاح، من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.
وأشار المصادر، إلى أن الاحتلال اعتقل في منطقة الكركفة وسط بيت لحم، محمد جميل زواهرة، إضافة إلى بشار سليمان الرشايدة، وليث هاشم عودة، من قرية الرشايدة، شرق بيت لحم، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.
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