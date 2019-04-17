توقعات بارتفاع درجة الحرارة وزيادة نسب هطول الأمطار على دول الخليج خلال الربيع

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لطقس المملكة ودول مجلس التعاون خلال فصل الربيع للعام الحالي 2019.

وأوضحت الهيئة أن التوقعات الفصلية تشير إلى احتمالية ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة أعلى من المعدل وذلك على جميع دول مجلس التعاون، خاصة على شمال غرب المملكة وجنوب الإمارات وسلطنة عمان.

وبينت أن التوقعات الشهرية لدرجات الحرارة تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة على جميع دول المجلس خاصة شمال غرب المملكة وسلطنة عمان خلال شهر إبريل، وكذلك خلال شهر مايو.

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وحول توقعات الأمطار، أكدت الهيئة احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، بينما هناك فرصة بأن تكون أعلى من المعدل على بعض الأجزاء من شمال شرق، وسط وغرب المملكة، وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تشير التوقعات إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل.

وبينت التوقعات الشهرية للأمطار أن تكون أعلى من المعدل على الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة والإمارات، وحول المعدل على باقي دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر إبريل، وأعلى من المعدل على شمال شرق ووسط وغرب المملكة، وحول المعدل على باقي دول مجلس التعاون خلال شهر مايو.

وحذر التقرير من احتمالية وجود بعض الحالات التي تسمى بالحالات المتطرفة وتهطل منها أمطار غزيرة، والتي يمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى الصادرة من الجهات الرسمية للأرصاد الجوية بدول مجلس التعاون.