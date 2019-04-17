تعديل #التقويم_الدراسي لصالح المعلمين والإداريين

صحيفة الخليج الالكترونية وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتعديل التقويم الدراسي لتكون عودة المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات جمعيا بعد عيد الأضحى المبارك. وأشار آل الشيخ إلى أنه وجه بذلك لتحقيق المصلحة وتعزيز الرضا الوظيفي لدى المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات. يذكر أن التقويم الدراسي لعام 1440 / 1441هـ نص على عودة الإداريين في يوم الأحد 18/ 11 /1440هـ فيما تكون عودة المعلمين والمعلمات في 17/ 12/ 1440هـ، والمعلمين والمعلمات المنتدبين في 24/ 12/ 1440هـ.

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