شكرا لقرائتكم خبر عن إمام المسجد الحرام يدشن قناة «القرآن الكريم» في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دشن إمام المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني قناة “القرآن الكريم” ضمن باقة قنوات “بيغام” الفضائية التي تشرف عليها “جمعية أهل الحديث المركزية” في جمهورية باكستان الإسلامية.

وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ورئيس جمعية أهل الحديث المركزية عضو مجلس الشيوخ الباكستاني البروفيسور السيناتور ساجد مير، وعدد من المسؤولين ورؤساء الجمعيات الإسلامية.

وعقب مراسم التدشين بالمقر العام لجمعية أهل الحديث في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب الباكستاني الليلة الماضية، ألقى فضيلة الشيخ عبدالله الجهني كلمة نوه فيها بجهود جمعية أهل الحديث المركزية في مجال العمل الإسلامي على منهج الاعتدال والوسطية وخدمة القرآن الكريم.

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وأكد على أهمية وسائل الإعلام في نشر الدعوة الإسلامية وإبراز الصورة الحقيقية الوسطية للإسلام المعتدل، التي تحارب التطرف والإرهاب، مؤكدًا أن الإعلام هو رسالة للعالم أجمع ينبغي أن تكون هذه الرسالة موافقة لما جاء في الكتاب والسُنة ولما يجمع الأمة ويوحد صفها ويحذر من دعاة الفتنة والغلو والتطرف والإرهاب.

كما أكد أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ تمد يد الخير للعالم أجمع، ورسالتها هي رسالة السلام والأمن والاستقرار لجميع شعوب العالم.

وسلط فضيلته الضوء على العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان، وما تتميز به هذه العلاقات من سمات متعددة، مشيرًا إلى أن المملكة تقف دائمًا بجانب باكستان وشعبها في كل الأمور ومن بينها الجانب العلمي والثقافي والتعاون في مجال خدمة الإسلام والمسلمين.

من جانبه قال رئيس جمعية أهل الحديث المركزية عضو مجلس الشيوخ الباكستاني البروفيسور السيناتور ساجد مير: “إن قناة “القرآن الكريم” التابعة لباقة قنوات “بيغام” الفضائية ستكون صلة دائمة للمشاهد بكتاب الله عز وجل، لتعطر آذان الجميع بآيات الذكر الحكيم”.

ونوه بجهود المملكة وحرص قيادتها الرشيدة على الاعتناء بكتاب الله، من خلال توزيعه ونشره ودعم من يعمل في هذا المجال، وإعداد الكثير من المسابقات الداخلية والخارجية وتقديم الجوائز الكبرى للحفظة إنعامًا وتكريمًا لمن يحرص على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى.