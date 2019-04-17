شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبه: رياح مثيرة للأتربة وغبار على منطقة تبوك.. وتحذير لـ «مرضى الربو» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء، تنبيهاً بشأن الطقس المتوقع على منطقة تبوك.
وتضمن التنبيه تحذيرا من نشاط في الرياح السطحية، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة تبوك، تشمل (مدينة تبوك ومحافظات تيماء وحقل والبدع والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصةً مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
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