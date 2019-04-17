الأمم المتحدة تتخذ إجراءً جديدا بشأن السودان

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الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مبعوثا جديدا للسودان للعمل مع الاتحاد الإفريقي في التوسط لإنهاء الأزمة بعد عزل الجيش السوداني للرئيس عمر البشير، يوم 11 أبريل الجاري، وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام، إنه تم تعيين نيكولاس هايسوم، المحامي الجنوب إفريقي الذي عمل مبعوثا للأمم المتحدة في الصومال وأفغانستان والسودان وجنوب السودان، ليدعم جهود الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي بين الجيش والمحتجين"، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة "فرانس برس".

ودعا الاتحاد الإفريقي، الجيش السوداني إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية خلال 15 يوما، ووصف تولي الجيش للسلطة بأنه "انقلاب"، كما هدد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد بتعليق عضوية السودان في المنظمة التي تضم 55 بلدا إذا لم يتحرك باتجاه إقامة حكم مدني.اقرأ أيضا| السيسي يجري اتصالا برئيس المجلس العسكري السودانيوصرح

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