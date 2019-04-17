الاتحاد الأوروبي:لن نعترف بسيادة إسرائيل على الجولان

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فوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني

قالت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، إن موقف الاتحاد واضح من الجولان ولن يعترف أبدا بسيادة إسرائيل عليها، موضحة: "بالنسبة لاعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، فإن موقف الاتحاد الأوروبي بسيط وواضح: الاتحاد الأوروبي لا ولن يعترف بسيادة إسرائيل على أي أرض احتلتها، وهذا ينطبق أيضا على مرتفعات الجولان. حاليا هناك 5 دول من الاتحاد الأوروبي يجتمعون في مجلس الأمن في نيويورك، قد أعربت عن موقفنا من مرتفعات الجولان في بيان مشترك".

وأدانت موجيريني، التوسع الاستيطاني الذي تقوم الإسرائيلي في الضفة الغربية، قائلة: "أعتبر هذه السياسة غير قانونية ومخالفة للمعايير الدولية، الاتحاد الأوروبي يعتبر أن السلام في الشرق الأوسط يجب أن يستند إلى حل سلمي للنزاع على أساس مبدأ الدولتين، إسرائيل وفلسطين وعاصمتها في القدس، وهدفنا الاستراتيجي هو

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