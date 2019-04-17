صحيفة سودانية تنشر قائمة بأسماء قيادات في حزب البشير رحّلوا إلى السجن

دبي - بواسطة محمد فارس © AFP

قالت صحيفة "التيار" السودانية، إنه تم اعتقال قيادات في حزب المؤتمر الوطني، حزب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وتم ترحيلهم إلى "المعتقلات السياسية" بسجن كوبر في الخرطوم بحري.

ونقل موقع "باج نيوز" عن "التيار"، أن "من رحلوا إلى سجن كوبر هم: عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم الأسبق، ورجل الأعمال جمال الوالي، والفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين والي الخرطوم ووزير الدفاع الأسبق، وأسامة ونسي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالعاصمة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "تم أيضا اعتقال عشرين شخصا من مدراء المكاتب التنفيذية وكوادر الحزب حتى عصر الثلاثاء"، مرجحة زيادة العدد.

Advertisements

وأضافت أنه "تمّ إطلاق جميع الذين تمت محاكمتهم خلال الاحتجاجات الأخيرة وخاصة المتهمين تحت مواد 177 المختصة بالإزعاج العام، في حين لم يتم إطلاق سراح محكومي الحق الخاص الذين أوقفوا تحت مواد الإتلاف الجنائي".

وفي 11 أبريل الجاري عزل الجيش السوداني البشير على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي، وشكل مجلسا عسكريا انتقاليا، حدد مدة حكمه بعامين.

المصدر: "باج نيوز"