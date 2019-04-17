قالت صحيفة "التيار" السودانية، إنه تم اعتقال قيادات في حزب المؤتمر الوطني، حزب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وتم ترحيلهم إلى "المعتقلات السياسية" بسجن كوبر في الخرطوم بحري.
ونقل موقع "باج نيوز" عن "التيار"، أن "من رحلوا إلى سجن كوبر هم: عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم الأسبق، ورجل الأعمال جمال الوالي، والفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين والي الخرطوم ووزير الدفاع الأسبق، وأسامة ونسي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالعاصمة".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "تم أيضا اعتقال عشرين شخصا من مدراء المكاتب التنفيذية وكوادر الحزب حتى عصر الثلاثاء"، مرجحة زيادة العدد.
وأضافت أنه "تمّ إطلاق جميع الذين تمت محاكمتهم خلال الاحتجاجات الأخيرة وخاصة المتهمين تحت مواد 177 المختصة بالإزعاج العام، في حين لم يتم إطلاق سراح محكومي الحق الخاص الذين أوقفوا تحت مواد الإتلاف الجنائي".
وفي 11 أبريل الجاري عزل الجيش السوداني البشير على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي، وشكل مجلسا عسكريا انتقاليا، حدد مدة حكمه بعامين.
المصدر: "باج نيوز"
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة سودانية تنشر قائمة بأسماء قيادات في حزب البشير رحّلوا إلى السجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.