متجر قوقل بلاي يختبر مزايا مشاركة التطبيقات الداخلية والتنزيلات المتزامنة وأكثر

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

تقريبًا كل أسبوع يأتي تطبيق متجر قوقل بلاي بواجهات وخيارات مختلفة لبعض المستخدمين، حيث يُعدّ المتجر أرض خصبة لاختبارات قوقل، ولكن لا يتم الإرساء على جميع الإضافات، حيث قلما نرى بعضها متاح لجميع المستخدمين، عمومًا يختبر المتجر حاليًا العديد من الخيارات والتي نجدها مهمة للمستخدمين، أبرز هذه الإضافات ميزة التنزيلات المتزامنة “التنزيل المتعدد”، وميزة مشاركة التطبيقات الداخلية، فضلًا عن واجهة جديدة لخاصية الحماية Protect وغيرها المزيد من الإضافات.

فيما يخص الميزة الأولى، منذ وقت طويل يدعم متجر قوقل بلاي تنزيل دفعة من التطبيقات ولكن على التوالي، بعبارة أخرى تحميل عدة تطبيقات وفور انتهاء التطبيق الأول من التحميل والتثبيت يبدأ مباشرة تحميل التطبيق الثاني وهكذا، ومع نسخة الاختبار هذه أصبح يدعم التطبيق تحميل مجموعة من التطبيقات في وقت واحد.

أما فيما يخص ميزة “مشاركة التطبيقات الداخلية” ففي العام الماضي قامت قوقل بتبسيط اختبار التطبيقات للمطورين، وذلك من خلال السماح لهم بالحصول على نسخة تجريبية مفتوحة وألفا مغلقة وقناة اختبار داخلية لما يصل إلى 100 مستخدم، والهدف من هذا الأخير هو السماح للمطورين في الشركات الكبيرة باختبار تطبيقاتهم بين الفريق، أو الحصول على مجموعة مستخدمين موالين “صغيرة جدًا” لتجربة لأحد التطبيقات أو التحديثات.

وبشكل افتراضي، يمكن لأي شخص تتم دعوته إلى قناة اختبار داخلية تثبيت هذا التطبيق، لذلك من الغريب رؤية تبديل للسماح بالظهور في متجر بلاي، وحاليًا هذا الإعداد الجديد مخفي ولكنه يظهر بعد النقر بشكل متكرر على إصدار متجر بلاي في الإعدادات، وربما الفائدة الكبيرة من هذا الإعداد هو تعطيل تثبيت جميع تطبيقات قنوات الاختبار الداخلية في نقرة واحدة.

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ومن الإضافات الأخرى التي تختبرها قوقل في متجرها، هي واجهة جديدة لخاصية الحماية Protect، حيث حاليًا لديها واجهة بسيطة من صفحة واحدة، أما مع نسخة الاختبار هذه فالأمر مختلف، حيث تم نقل إعدادات فحص الجهاز وتحسين الكشف عن التطبيقات الضارة إلى شاشة مختلفة، أما الشاشة الرئيسية فقد تضمنت التطبيقات الممسوحة ضوئيًا مؤخرًا.

كما وهناك تغيير آخر في تبويب الأفلام والتلفزيون في المتجر، حيث في علامة تبويب “التلفاز” تضمنت فقاعة جديدة لفلترة عرض البرامج عبر الشبكات، وبهذه الطريقة يمكنك أن ترى كل المسلسلات لقنواتك المفضلة، أخيرًا وكما أشرنا سابقًا جميع الإضافات المذكورة هنا متاحة في أحدث نسخة اختبار لتطبيق متجر قوقل بلاي، وطبعًا يمكنك الحصول عليها عبر تحميل ملف الـ APK من هنا.

التدوينة متجر قوقل بلاي يختبر مزايا مشاركة التطبيقات الداخلية والتنزيلات المتزامنة وأكثر ظهرت أولاً على عالم التقنية.