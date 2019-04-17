قوقل وآبل تستجيبان لطلب الحكومة الهندية وتحظران تطبيق TikTok

بعد أن طالبت وزارة تقنية الاتصالات في الحكومة الهندية بالأمس شركتي قوقل وآبل بحذف تطبيق TikTok ذائع الصيت عن متجري البرامج لكل منهما، استجابتا آبل وقوقل سريعًا لهذا الطلب وقامتا بحظر تحميل التطبيق عن متجريهما في البلد الآسيوي.
وتعتبر الهند من أكبر بلدان العالم استخدامًا للتطبيق، حيث تم تحميله فيها أكثر من 240 مليون مرة على مختلف الأجهزة الذكية، كما ذكرت الشركة أن هناك 120 مليون مستخدم نشط شهريًا على التطبيق في البلد، وكما هو واضح فإن التطبيق سيستمر على هواتفهم لكن لن يكون باستطاعة غيرهم تحميله من المتجر.
ويعتبر السبب الرئيسي خلف طلب الحكومة الهندية لحظر TikTok في البلاد هو احتوائه على المحتوى الإباحي والتشجيع على ذلك لا سيما بين القاصرين، وهو ما يعتبر مخالفة كبيرة للقوانين المحلية والعالمية.
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