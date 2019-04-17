دبي - بواسطة محمد فارس متصفّح Kiwi على أندرويد يدعم الآن إضافات كروم © Tech World قدمت بواسطة

على أجهزة سطح المكتب، يمكن أن يكون متصفّح كروم أداة قوية، بحيث يمكن معه تخصيص تجربة التصفح وخاصةً عندما يتطرق المستخدم إلى “إضافات كروم”، حيث هناك واحدة لأي حالة استخدام تقريبًا، الآن أضاف متصفّح Kiwi نفس الميزة إلى التطبيق الذي يستند إلى Chromium، مما يتيح استخدام إضافات كروم على أندرويد.

بدوره، تعمل هذه الميزة كما متوقع، بحيث بالانتقال الى قائمة المتصفّح “الثلاث نقاط”، ستجد هناك تبويب “الإضافات”، ومن هناك يمكنك الدخول إلى متجر كروم الإلكتروني والبحث عن الإضافات وتثبيتها كما هو الحال مع تثبيت الإضافات في كروم.

أخيرًا لقد كان من الممكن بالفعل استخدام إضافات كروم على أندرويد لفترة طويلة، وذلك من خلال Yandex، وبنفس الوقت يُعدّ متصفّح Kiwi أكثر صدقًا من كروم، فضلًا على أنه أسرع من Yandex، أيضًا دعونا لا ننسى متصفّح فايرفوكس، على الرغم من أن الأخير لا تعمل معه جميع الإضافات بنحو سليم في أندرويد.

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والآن تحديث Kiwi متاح على صفحته من على متجر قوقل بلاي، وفي حالة عدم وصوله لك انتظر أيام أخرى، أو مباشرة قم بتحميل ملف الـ APK والخاص بالتحديث من هنا.

التدوينة متصفّح Kiwi على أندرويد يدعم الآن إضافات كروم ظهرت أولاً على عالم التقنية.