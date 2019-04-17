شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: نقل البشير إلى سجن كوبر فى الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران من عائلة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إنه نقل إلى سجن كوبر في العاصمة الخرطوم في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء.

وكانت مصادر سودانية قد قالت لرويترز إن البشير موضوع تحت الحراسة في مقر رئاسي منذ أن عزله الجيش في 11 أبريل .