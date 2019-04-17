شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: نقل البشير إلى سجن كوبر فى الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران من عائلة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إنه نقل إلى سجن كوبر في العاصمة الخرطوم في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء.
وكانت مصادر سودانية قد قالت لرويترز إن البشير موضوع تحت الحراسة في مقر رئاسي منذ أن عزله الجيش في 11 أبريل .
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: نقل البشير إلى سجن كوبر فى الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.