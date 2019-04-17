ظريف: نواصل مساعينا لتشكيل لجنة صياغة الدستور السوري

طهران- سبوتنيك. وقال ظريف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو: "يجب على الجميع احترام وحدة الأراضي السورية، ونحن عملنا مع روسيا وتركيا وسنعمل بالمستقبل من أجل إكمال مسار أستانا".

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وأضاف ظريف: "سنواصل مساعينا أيضا بالتركيز على تهيئة الأجواء لتشكيل لجنة صياغة الدستور وتبادل الأسرى وعودة اللاجئين".

ووصل وزير الخارجية الإيراني إلى أنقرة ليبدأ زيارة رسمية، يبحث خلالها آخر التطورات في المنطقة والملف السوري.

وقال ظريف في تصريحات فور وصوله إلى العاصمة التركية نقلتها وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، "سوف نبحث مع المسؤولين الأتراك التطورات في المنطقة وخاصة الملف السوري وشمال أفريقيا".

وتعمل روسيا إلى جانب شريكتيها الرئيسيتين في إطار صيغة أستانا (تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا. وفي سبتمبر/ أيلول عام 2018 وافق ممثلو الدول الثلاث على قوائم المشاركين في اللجنة من الحكومة السورية ومن المعارضة.