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تحدث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي بموسكو، على أن الوضع في سوريا مستقر إلى حد ما، على الرغم من أنه لايزال حل عدد من المشاكل.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
وأضاف لافروف، قائلا: "سيتعين علينا حل مشكلة القضاء على الإرهاب في إدلب على أساس الاتفاقات الروسية التركية، وعلى أساس أن الإرهابيين لا يمكنهم البقاء هناك إلى الأبد".
كما تحدث وزير الخارجية عن أنه من الضروري حل مشكلة شمال شرقي سوريا والضفة اليسرى للفرات، من أجل استعادة الحكومة السورية لتلك المناطق وإقامة حوار مع الأكراد وفي الوقت نفسه ضمان المصالح الأمنية لتركيا.
وتعمل روسيا إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا (تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: اللجنة الدستورية السورية سيتم تشكيلها قريبا والوضع على الأرض لا يعرقل ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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