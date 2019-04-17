شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. لحظة هروب خادمة من منزل كفيلها بالمجمعة بعد ارتكاب جريمتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

رصدت كاميرا مراقبة تابعة لأحد المنازل بمحافظة المجمعة التابعة لمنطقة الرياض، لحظة هروب عاملة منزلية من جنسية إفريقية من منزل كفيلها.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول قدوم سيارة بيضاء اللون وهي تمر من أمام باب منزل، وعقب مرورها خرجت “الخادمة”، وأشارت لقائدها بيدها من أجل أن يأتي أمام الباب.

Advertisements

كما أظهر المقطع الخادمة وهي تركب السيارة وتحمل معها حقائب، ولم يتسن معرفة محتوياتها في مقطع الفيديو، إلا أن ناشطون نقلوا عن كفيها بأن الكيس فيه محتويات ثمينة تخص المنزل.

ولم يتسن لـ “الخليج 365” التأكد من صحة ومكان وزمن تصوير الفيديو.