شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أن يتحول إلى كارثة.. إخماد حريق «غرفة كهرباء فندق» بالمدينة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - المدينة المنورة:

أخمدت فرق الدفاع المدني في المدينة المنورة – بفضل الله – حريقاً اندلع في غرفة محولات كهربائية ببدروم فندق بالمنطقة المركزية، وذلك قبل أن يتمكن من الغرفة ويتحول إلى كارثة.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بالحريق، وعلى الفور باشرته الفرق وتمكنت من إخماده بواسطة أنظمة الإطفاء التلقائي بالمبنى.