شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن سداد رسوم المرافقين لـ 5 أشهر فقط؟.. «الجوازات» تُجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تلقى الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات على “تويتر” تساؤلاً من أحد المقيمين بالمملكة بشأن إمكانية سداد 5 أشهر فقط من رسوم المرافقين وهي فترة تواجده بالمملكة قبل المغادرة النهائية.
وقال المقيم العربي في تساؤله: “إقامتي تنتهي بعد شهر، وسوف أجددها ولكني مغادر المملكة نهائيًّا بعد 5 أشهر، هل يمكنني دفع رسوم مرافقين لمدة 5 أشهر فقط؟”.
ورد حساب الجوازات بقوله: “لا يمكنك ذلك.. يلزم سداد كامل الاستحقاق المالي لتتمكن من تجديد هوية مقيم”، موضحًا أنه عند سداد الاستحقاق المالي وبعد تنفيذ الخدمة لا يمكن استرداد باقي المدة عند المغادرة.
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