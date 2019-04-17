وزير التعليم: تعديل التقويم الدراسي لصالح المعلمين والإداريين

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، تعديل التقويم الدراسي للمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات لتكون عودتهم جميعاً بعد عيد الأضحى المبارك وجدولتها بما ينسجمُ مع مهام عملهم. Advertisements وأوضح الوزير في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن هذا التوجيه يأتي “عملاً بما يُحققُ المصلحةَ ويُسهم في تعزيز الرضا الوظيفي لزملائي وزميلاتي المعلمينوالمعلماتوالإداريين والإداريات”. موضوعات متعلقة: نبأ سار من «التعليم» بشأن حوافز معلمي ومعلمات الصفوف الأولية

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