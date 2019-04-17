انت الان تتابع صحيفة سودانية: ترحيل البشير إلى سجن كوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس السوداني السابق عمر البشير

نقلت وسائل إعلام سودانية عن مصادر وصفت بالمطلعة، أن الرئيس السابق عمر البشير، ينتظر أن ينقل، اليوم الأربعاء، إلى سجن كوبر، حيث يقبع عدد من قيادات النظام السابق العليا، مضيفة أن عبد الله البشير شقيق الرئيس، وجمال الوالي القيادي في حزب المؤتمر، وعددا من قادة كتائب الظل وضعوا في سجن كوبر، وأن آخرين جاري نقلهم إليه، وتوقع أن يصل البشير هو الآخر إلى هذا السجن. ونشرت صحيفة "آخر لحظة" على صفحتها الأولى عنوانا يقول "البشير في سجن كوبر"، فيما أفادت صحيفة "التيار" باعتقال مجموعة من قيادات حزب المؤتمر، أمس الثلاثاء، وإحالتهم إلى السجن المخصص للسياسيين.

ونقل موقع "باج نيوز" عن "التيار"، أن "من رحلوا إلى سجن كوبر هم: عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم الأسبق، رجل الأعمال جمال الوالي، الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين والي الخرطوم وزير الدفاع الأسبق، أسامة ونسي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالعاصمة.وأشارت الصحيفة إلى أنه تم أيضا اعتقال 20 شخصا

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