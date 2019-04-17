قوات الاحتلال تهدم منازل في القدس والضفة الغربية

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هدمت آليات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء منزلا ومخزنا بالقدس، بالإضافة إلى منزل شهيد فلسطيني في قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله، ومنزل قيد الإنشاء على مدخل قرية جبارة جنوب طولكرم شمال الضفة الغربية. ففي القدس، هدمت جرافات الاحتلال تحرسها قوة عسكرية معززة، منزلا ومخزنا يعودان للمواطن المقدسي عز الدين برقان في حي وادي ياصول ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بحجة البناء دون ترخيص. وقال شهود عيان، إن المواطنين تصدوا لطواقم البلدية العبرية واشتبكوا معهم بالأيدي خلال محاولاتهم لمنع عملية الهدم، وقد أصيب عدد من أفراد العائلة.
كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، منزل الشهيد صالح البرغوثي في قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله.وقال شهود عيان إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وحاصرت منزل الشهيد البرغوثي، فيما اعتلى الجنود أسطح المنازل المجاورة، وشرعت جرافة عسكرية بهدم وتدمير المنزل.وأوضح رئيس مجلس قروي كوبر
كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، منزل الشهيد صالح البرغوثي في قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله.
وقال شهود عيان إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وحاصرت منزل الشهيد البرغوثي، فيما اعتلى الجنود أسطح المنازل المجاورة، وشرعت جرافة عسكرية بهدم وتدمير المنزل.
وأوضح رئيس مجلس قروي كوبر عزت بدوان، "أن هذا البيت هو الرابع الذي هدمه الاحتلال في القرية خلال السنتين الماضيتين، ولن نسمح بتشريد أية عائلة بسبب هذا العمل الإجرامي الإسرائيلي، مؤكدا أن هذه الجرائم لن تؤثر على معنويات أبناء الشعب الفلسطيني الصامد أمام هذه الجرائم المستمرة، ولن تثنيه عن الاستمرار في المطالبة بحقوقه الوطنية المشروعة".
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