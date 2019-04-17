انت الان تتابع صحف الإمارات: الإطاحة بالنائب العام في السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصحف تناولت توصية مجلس النواب اليمني للحكومة بتوجيه الإمكانات في سبيل استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب في اليمن، وذلك من خلال حكومة أزمات مصغرة

تنوعت اهتمامات ومانشيتات الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، مسلطة الضوء على تطورات الأوضاع في كل من السودان والجزائر واليمن، بالإضافة إلى تداعيات حريق باريس. كشفت صحيفة "الإمارات اليوم" عن إقالة المجلس العسكري الانتقالي في السودان، النائب العام، تجاوبا مع مطالب قادة الاحتجاجات. وأقال المجلس أيضًا رئيس القضاء السوداني، كما أصدر قرارات عدة، من بينها إعفاء مدير عام الهيئة السودانية للإذاعة والتليفزيون، وتعيين الفريق مرتضى عبد الله واليًا مكلفا لولاية الخرطوم.

تأتي قرارات المجلس مع تشدد في موقف قادة الاحتجاجات ومطالبتهم بحل المجلس العسكري وتشكيل حكومة مدنية، رافضين فض الاعتصام المستمر منذ 11 يوما أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم. ودعا تجمع المهنيين إلى الخروج في تظاهرات اليوم للمهنيين باسم "الموكب الأبيض"، من أمام مستشفى الخرطوم التعليمي،

تأتي قرارات المجلس مع تشدد في موقف قادة الاحتجاجات ومطالبتهم بحل المجلس العسكري وتشكيل حكومة مدنية، رافضين فض الاعتصام المستمر منذ 11 يوما أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم. ودعا تجمع المهنيين إلى الخروج في تظاهرات اليوم للمهنيين باسم "الموكب الأبيض"، من أمام مستشفى الخرطوم التعليمي، وحتى قيادة القوات المسلحة.

تحت عنوان "أمريكا تدرس رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب"، ذكرت صحيفة "البيان" أن مسؤولا بوزارة الخارجية الأمريكية أعلن أن الولايات المتحدة ستدرس سبلا جديدة لرفع اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب إذا رأت تغيرا جوهريا في حكومته، والتزاما بعدم دعم الإرهاب.

وأضافت الحكومة الأمريكية "السودان" إلى قائمتها للإرهاب في عام 1993؛ بسبب مزاعم بأن حكومة رئيس البلاد آنذاك، عمر البشير، تدعم الإرهاب. وأطاح الجيش بالبشير الأسبوع الماضي بعد حكم استمر ثلاثة عقود.



إقرار البرلمان المصري للتعديلات الدستورية تصدّر عناوين الصحف أيضا، وذكرت صحيفة "الخليج" أن مجلس النواب المصري وافق خلال جلسته العامة، أمس، على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مقترح التعديلات الدستورية المقدم من 155 عضوا بائتلاف دعم مصر، وأحال موافقته والتعديلات إلى رئيس الجمهورية، للبدء في إجراءات عرضها على استفتاء شعبي خلال الأيام المقبلة.

وأفادت "الإمارات اليوم" أن التعديلات الجديدة تقر حق الرئيس عبد الفتاح السيسي في التقدم للترشح لمنصب الرئاسة لفترة مقبلة لمدة ست سنوات، عقب انتهاء الفترة الحالية عام 2024.



وأقر البرلمان أيضا المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك المادة التي تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر.

وبالانتقال إلى حريق "كاتدرائية باريس"، وتحت عنوان "اللوحات الكبيرة في كاتدرائية نوتردام سترمم بمتحف اللوفر في باريس"، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستير، أعلن أن اللوحات الكبيرة في كاتدرائية نوتردام، التي تضررت جراء الدخان الناجم عن الحريق، ستنقل بدءًا من الجمعة، إلى متحف اللوفر لترميمها.



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وأوضح الوزير ردا على أسئلة الصحفيين قرب الكاتدرائية: "اللوحات الكبيرة لم تتعرض لأضرار ناجمة عن الحريق بل عن الدخان". وتابع: "يمكن سحبها من يوم الجمعة على الأرجح، لتنقل إلى مخازن اللوفر حيث سترمم".

بينما أشارت "الخليج" إلى أن السلطات الفرنسية نجحت، أمس الثلاثاء، في إخماد حريق كاتدرائية نوتردام الشهيرة في باريس، بعد أكثر من 14 ساعة، التهمت فيها النيران سقفها الشهير وهيكلها الخشبي، وحرقت كثيرا من محتوياتها، مخلّفةً صدمة وحزنا في أنحاء العالم على تدمير معلَم تاريخي يعود عمره إلى أكثر من ثمانية قرون. وأكدت السلطات أنها تستبعد فرضية أن يكون الحادث متعمدا، وتعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بإعادة بناء الكاتدرائية خلال خمس سنوات، كما توالت ردود الفعل الدولية للتعبير عن التضامن مع باريس، أبرزها من الفاتيكان، والأزهر الشريف، والاتحاد الأوروبي، وعدد من رؤساء وقادة العالم، بينما توالت النداءات بالتبرع لإعادة بناء الصرح الشهير.

وتعتزم مؤسسة التراث الفرنسية إطلاق "حملة جمع أموال وطنية" لإعادة البناء، كما أعلنت في بيان. وبدأت التبرعات بالتدفق لتصل حتى، أمس، إلى نحو 700 مليون يورو، إذ تعهد الملياردير الفرنسي فرانسوا- هنري بينو بتقديم مئة مليون يورو لإعادة البناء، بينما تعهدت مجموعة "LVMH" بتقديم 200 مليون يورو.

واقترحت رئيسة بلدية باريس آن إيدالجو، عقد "مؤتمر دولي للمانحين" في باريس بهدف إعادة البناء. وتعهدت مدينة باريس بالتبرع بخمسين مليون يورو.

وعن الأوضاع في الجزائر أوضحت "الإمارات اليوم" أن قائد الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، كشف أمس، عن أن الخيارات كافةً هي قيد الدرس للخروج من الأزمة في الجزائر، موجها في الوقت نفسه "آخر إنذار" لرئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق، الذي اتهمه بالاستمرار في محاولة عرقلة التوصل لحل سياسي.



من جهة أخرى، حث قايد صالح، المحتجين على تفادي العنف، وأكد أنه أعطى أوامر رسمية لحماية المحتجين.

تناولت "الخليج" الشأن اليمني تحت عنوان "(النواب اليمني) يوصي بحكومة أزمات مصغرة لإنهاء الانقلاب"، إذ أوصى مجلس النواب اليمني، الحكومة بتوجيه الإمكانات في سبيل استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب في اليمن، من خلال حكومة أزمات مصغرة، والعمل على التوسع في تصدير النفط والغاز، وإزالة كل العوائق التي تحول دون ذلك، وتشغيل كل الموانئ والمطارات، وضبط مواردها، وصيانة الحقوق والحريات العامة، ومنع أي ممارسات خارج نطاق القانون، وتفعيل دور النيابات والمحاكم، وإحالة من يتم إيقافهم للقضاء، بينما قدم مجلس النواب اليمني الشكر والامتنان لدول التحالف بقيادة السعودية، داعيًا دول التحالف إلى الاستمرار في الوقوف إلى جانب اليمن، ودعم الشرعية السياسية.



وتحت عنوان "الدوحة تدافع عن الإرهاب بالتحريض على الجيش الليبي" ذكرت "الخليج" أنه في الوقت الذي تخوض فيه قوات الجيش الوطني الليبي معارك عنيفة ضد الميليشيات والجماعات الإرهابية في طرابلس، كشفت الدوحة عن حقيقة تورطها في دعم الإرهاب في هذا البلد، بدفاع وزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثان، عن الميليشيات المتطرفة من خلال تحريضه على حظر بيع الأسلحة إلى قوات الجيش الوطني، فضلا عن وصفه الأراضي التي حررها الجيش في الغرب الليبي بأنها "أراضٍ محتلة".

ورغم أن الجيش الوطني الليبي هو الجهة العسكرية الوحيدة النظامية في ليبيا، فإن نظام الحمدين لم ينفك عن وصفه بالميليشيات، في محاولة للتغطية على الجماعات المسلحة التي يدعمها بالمال والسلاح، حيث يتكون معظمها من إرهابيين أو متشددين.



وقال المتحدث العسكري الليبي العميد أحمد المسماري، إن هذه الجماعات تتلقى الدعم والتسليح من الدوحة وأنقرة.