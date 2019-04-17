تكنولوجيا جديدة تحول الانهيارات الثلجية إلى طاقة كهربائية

بعد المياه والرياح والطاقة الشمسية، نجح مجموعة من العلماء الأمريكيين في ابتكار وسيلة جديدة لتوليد الطاقة الناتجة عن الانهيارات الثلجية بمناطق الجبال المتجمدة حول العالم، وفقا للعين الإخبارية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن علماء بجامعة كاليفورنيا ومقرها مدينة لوس أنجلوس، ابتكروا جهازا جديدا لإنتاج الطاقة عن الانهيارات الثلجية الكبيرة وأطلقوا عليه اسم TENG وهو اختصار لتعبير triboelectric nanogenerator بمعنى مولدات الكهرباء النائية.

ويعمل جهاز TENG عن طريق استغلال قوة اندفاع الجليد باتجاه ألواحة الطاقة الساكنة المثبتة به، وإحداث تفاعل تنتج عنه الطاقة الكهربائية.

وقالت الصحيفة البريطانية أن استخدام الجاهز يشمل العديد من أوجه توليد الطاقة، فيمكن استغلاله في منح الطاقة لأجهزة أخرى مصاحبة له تولد الطاقة من مصادر أخرى مثل ألواح الطاقة الشمسية.

كما يمكن استخدام جهاز TENG في إمداد أجهزة مراقبة الألعاب الرياضية الشتوية بالطاقة وتحليل أداء الرياضيين المشاركين بها.