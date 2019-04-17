حملة إثارة وتشويق لغوغل تمهيداً لحدث كبير في مايو

بدأت شركة غوغل حملة تشويق لجديد تعتزم إعلانه في 7 مايو (أيار) المقبل يتعلق بعلامتها التجارية "بكسل"، وكتبت على متجرها الإلكتروني "المساعدة قادمة"، وركزت على ملصقات الواقع المعزز القائمة على فيلم Avengers: Endgame.

ويصادف هذا اليوم، أول أيام مؤتمر المطورين السنوي للشركة، ومن المتوقع أن تكشف فيه هاتفيها الجديدين Pixel 3a و Pixel 3a XL.

ويُتوقع أن يكون هاتف Pixel 3a بشاشة "أوليد" 5.6 بوصات بدقة 2220×1080 بكسل، ونظام التشغيل أندرويد 9 باي، ومعالج "سنابدراجون 670"، وذاكرة "رام" 4 غيغابايت، وكاميرا خلفية بدقة 12 ميغابكسل، وبطارية بسعة 3000 ميلي أمبير/ساعة.

أما النسخة الأكبر Pixel 3a XL، فتقول تسريبات إنها بشاشة 6 بوصات بدقة 2160×1080 بكسل، مع دعم ميزة الجوانب القابلة للضغط Active Edge، وشريحة Titan M الأمنية، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 غيغابايت.