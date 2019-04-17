بدأت شركة غوغل حملة تشويق لجديد تعتزم إعلانه في 7 مايو (أيار) المقبل يتعلق بعلامتها التجارية "بكسل"، وكتبت على متجرها الإلكتروني "المساعدة قادمة"، وركزت على ملصقات الواقع المعزز القائمة على فيلم Avengers: Endgame.
ويصادف هذا اليوم، أول أيام مؤتمر المطورين السنوي للشركة، ومن المتوقع أن تكشف فيه هاتفيها الجديدين Pixel 3a و Pixel 3a XL.
ويُتوقع أن يكون هاتف Pixel 3a بشاشة "أوليد" 5.6 بوصات بدقة 2220×1080 بكسل، ونظام التشغيل أندرويد 9 باي، ومعالج "سنابدراجون 670"، وذاكرة "رام" 4 غيغابايت، وكاميرا خلفية بدقة 12 ميغابكسل، وبطارية بسعة 3000 ميلي أمبير/ساعة.
أما النسخة الأكبر Pixel 3a XL، فتقول تسريبات إنها بشاشة 6 بوصات بدقة 2160×1080 بكسل، مع دعم ميزة الجوانب القابلة للضغط Active Edge، وشريحة Titan M الأمنية، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 غيغابايت.
كانت هذه تفاصيل خبر حملة إثارة وتشويق لغوغل تمهيداً لحدث كبير في مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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