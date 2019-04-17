"آيسر" تسهدف "المبدعين" بأجهزة جديدة

كشفت شركة "آيسر" عن سلسلة جديدة من أجهزة "اللاب توب" تستهدف من خلالها تلبية متطلبات "المستخدمين المبدعين"، مثل المصممين ومحرري الصور والفيديو. وأوضحت الشركة التايوانية أن السلسلة الجديدة تحمل الاسم Concept D، وتضم الموديلات Concept D5 وD7 وD9، وتأتي مزودة بشاشات فائقة الوضوح (3840×2160 بيكسل) مع تغطية نطاق ألوان أدوبي RGB بنسبة 100%. ويمتاز الموديل D9 بشاشة قياس 17.3 بوصة لكي تتناسب مع وظيفة الإدخال عن طريق القلم، مع مفصلة قابلة للتدوير تماما، من أجل ضبط الشاشة بسلاسة، ويمتاز الموديل D7 بشاشة قياس 15.6 بوصة وتجهيزات تقنية متطورة لتحرير مقاطع الفيديو بدقة 6K في الوقت الحقيقي.

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