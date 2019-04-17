التكنولوجيا الأمل الوحيد لإحياء مجد كاتدرائية نوتردام

تحمل التكنولوجيا وتقنيات الأبعاد الثلاثية مفتاح الأمل الوحيد لإحياء مجد كاتدرائية نوتردام مرة أخرى واستعادة المبنى كما كان في السابق، ويرجع الفضل في ذلك إلى المؤرخ المعماري المتوفي الآن "أندرو تالون"، حيث نجح في عمل نسخة ثلاثية الأبعاد طبق الأصل من مبنى الكاتدرائية من الداخل والخارج عام 2015.

وبفضل هذه النسخة الرقمية الدقيقة جداً لتصميم المبنى داخلاً وخارجاً، يصبح من السهل على المهندسين المعماريين إعادة بناء أشهر الصروح الدينية والتاريخية في باريس والعالم، لاسيما وأن حصيلة التبرعات من قبل الشركات وأثرياء فرنسا لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام بلغت حتى الآن 680 مليون دولار.

يُذكر أن الحريق الهائل الذي شب أمس الاثنين، واستغرق بضعة ساعات، أصبح تحت السيطرة وتم احتواؤه بعد أكثر من 9 ساعات على يد أكثر من 400 رجل إطفاء، بحسب ما ورد في موقع "تكنولوجي ريفيو".