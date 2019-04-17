سوني تكشف مواصفات "بلاي ستيشن 5"

كشفت شركة سوني اليابانية مواصفات "بلاي ستيشن 5" المزودة بأحدث تقنيات شركة آي أم دي.

ويتضمن الجهاز وحدة معالجة مركزية تضم 8 أنوية مصنعة وفق عملية التصنيع 7 نانومتر، ومعمارية وحدة معالجة الرسوميات AMD Navi GPU التي تدعم تتبع الأشعة، بالإضافة إلى رسوميات بدقة 8k.

ويتضمن أيضاً أقراص SSD داعمة لعرض النطاق الترددي العالي بالمقارنة مع محركات أقراص الجيل الحالي.

وتتوفر فيه أيضاً شريحة صوت جديدة ثلاثية الأبعاد 3D، ورغم أن سوني لم تكن تتحدث عن الواقع الافتراضي VR في المقابلة، إلا أنه لا يصعب معرفة كيف يمكن ترجمة الصوت ثلاثي الأبعاد المحسن إلى تجارب أكثر قوة أثناء استخدام PSVR.

وتعمد الشركة إلى دعم التوافق ضمن المنصة الجديدة، بحيث يمكن لعب ألعاب PS4 بشكل متوافق مع عتاد الجيل التالي من المنصة، الأمر الذي يجعل الانتقال بين المنصات أسهل بالنبة للاعبين الذين يلعبون ألعاب لكل من PS4 و PS5.

وستظل نظارة PlayStation VR الحالية متوافقة مع الجهاز الجديد.