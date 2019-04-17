سامسونج تخطط لإطلاق هاتف نوت جديد

كشف المسرب Universelce الموثوق أن شركة سامسونج Samsung تعمل على هاتف Galaxy Note 10 Pro، وبحسب المسرب، فإن سامسونج ستقوم بالإعلان عنه في وقت لاحق من هذا العام.

ويبدو أن سامسونج لم تكتفِ بإطلاق هاتف جالاكسي S10؛ حيث تعمل حالياً على هاتف بمواصفات رائدة، وبحسب موقع Techradar فإن الهاتف الجديد سيكون أفضل هواتف نوت.

وبحسب موقع Techradar، فإن سامسونج تخطط لإطلاق هاتفين الأول بشاشة حجمها 6.75 إنش وهاتف بشاشة أصغر حجمها 6.66 إنش، ومن المتوقع أن يحتوي الهاتف على شبكة الجيل الخامس 5G.

ومن المرجح أيضاً أن يكون هناك أكثر من نموذجين لهاتف نوت 10؛ حيث سبق وأطلقت سامسونج أربعة إصدارات من هاتف جالاكسي Galaxy S10.

فيما لم يكشف عن تفاصيل أكثر حول الهاتف ومن المحتمل أن يتم تسريب معلومات أكثر عن الجهاز في الأيام المقبلة حتى موعد الكشف عنه بشكل رسمي.