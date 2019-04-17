هيكل ديناصور بـ"2مليون دولار" على موقع إيباى

عشاق عصور الديناصورات على موعد مع مفاجأة غريبة، إذ قد يكون بإمكان الأغنياء منهم امتلاك هيكل "ديناصور"، وذلك بشرائه من موقع "إيباي" مقابل ملايين الدولارات.

وعرض رجل يدعى ألان ديتريتش، هيكل "تيرانوصور ريكس" صغير للبيع على موقع "إيباي"، بقيمة 2,95 مليون دولار.

ويعرف "تيرانوصور" بـ"الديناصور الطاغية"، أو "ملك السحالي"، وهو جنس من الديناصورات الثيروپودية جوفاء الذيل.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ديتريتش ليس عالم أحياء، لكنه مهتم بعصور الديناصورات ويعد بمثابة "صياد" يبحث عن هياكلها في مختلف أنحاء العالم، بصورة مستقلة.

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وعثر "صياد الديناصورات" وشقيقه عام 2013، على هيكل التيرانوصور، الذي يرجع عمره لـ68 مليون سنة، في أرض خاصة في مونتانا بالولايات المتحدة.

وأعار ديتريتش هيكل الديناصور لجامعة كانساس قبل عامين، لكنه قرر الآن أن يبيع عظام الديناصور في مزاد على الموقع الإلكتروني، مما أثار مخاوف العلماء من الضرر الذي قد تتعرض له العظام، أو أنها قد لا تبقى متاحة لمزيد من الدراسات العلمية.

كذلك يخشى العلماء من الارتفاع الكبير الذي قد يطرأ على أسعار الأحافير مستقبلا، إذا تم بيعها وشراؤها بهذه الطريقة.

ويتمتع هذا الهيكل بالذات بأهمية كبيرة، لصغر حجمه، إذ لا يزال من غير الواضح لدى العلماء ما إذا كان يعود إلى ديناصور صغير في العمر، أم أنه يمثل فصيلة مختلفة تماما من تيرانوصور ريكس.