انطلاق ماراثون تكنولوجيا المعلومات بالإمارات 18 أبريل

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة عن انطلاق ماراثون تكنولوجيا المعلومات في نسخته الثانية عشرة لطلبة المدارس والكليات في الإمارات، وفقا للعين الإخبارية.

وتنطلق فعاليات الماراثون في الثامن عشر من أبريل/نيسان الجاري بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وبمشاركة عدد من المدارس والجامعات بالدولة، واتخذ شعار هذا العام "إنترنت الأشياء لمستقبل أفضل".

وأوضح خالد شعيب، عميد كلية تقنية المعلومات بالإنابة، أن هذا المارثون هو إحدى مبادرات الكلية السنوية الرائدة لاكتشاف ورعاية الموهوبين والمبتكرين من أبناء الإمارات في هذا القطاع الحيوي المهم الذي يهدف إلى المساهمة في صقل وإنشاء جيل مفكري المستقبل.

وأضاف أن ذلك يتم من خلال تشجيع ودعم المواهب الشابة في مجال تقنية المعلومات والحوسبة المعلوماتية الذي يمثل ركيزة أساسية وتوجهاً استراتيجياً لجامعة الإمارات في مساهمتها الفاعلة والمحورية بإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة لاقتصاد المعرفة.

وأكد أن ذلك يهدف إلى مواكبة الاحتياجات المتزايدة للإمارات في عصر الثورة الصناعية الرابعة، وتشجيع الطلبة وحثهم على اعتبار برامج تقنية المعلومات والحوسبة المعلوماتية من أهم وأبرز خياراتهم، وجعل جامعة الإمارات العربية المتحدة وجهتهم الأولى لمتابعة تعليمهم العالي في واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية البارزة في الإمارات وفي المنطقة.

ومن جهته أشار الدكتور هاني الأشول، رئيس اللجنة المنظمة، إلى أن الماراثون لهذا العام يسعى إلى تحفيز الطلبة للابتكار والإبداع في مجال تقنيات المعلومات عامة وإنترنت الأشياء بشكل خاص عن طريق المشاركة في مسابقات وتحديات مشوقة ومسلية.

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وأضاف يتيح ماراثون تكنولوجيا المعلومات الفرصة لطلبة المدارس بالعمل ضمن فرق لاختبار مهاراتهم التقنية وعرضها على أقرانهم والأكاديميين.

وأكد ستشمل فعاليات الماراثون مجموعة من المسابقات أبرزها: مسابقة "البرمجة في تقنية المعلومات" فئة الطلاب من الصف العاشر حتى الصف الثاني عشر و"المفكر الناشئ" فئة الطلاب من الصف الثالث حتى الصف التاسع لبرمجة وتصميم ألعاب، ترتكز على الإبداع والابتكار التقني باستخدام برنامج البرمجة المرئية، Scratch، أو نظام مايكروسوفت للبرمجة على شبكة الإنترنت، ويسمى Touch Develop، ومسابقة المفكر الناشئ "العالم الذكي" لبناء تطبيق الموبايل "حلمي الذي لم يتحقق بعد" الذي يتنافس فيها الأطفال في اقتراح أفكار مبتكرة وجديدة لتطبيقات الموبايل. وتمثل تحدياً للقدرة التخيلية للأطفال لتحقيق أحلامهم.

وسيتخلل المارثون منتدى عرض مشاريع مبتكرة للطلبة في إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والعالم الافتراضي، وتصميم مواقع الإنترنت، وأمن الكمبيوتر، والحوسبة السحابية، على أن يتم تقييمها من قبل لجنة متخصصة وتحديد أبرز المشاريع الفائزة، بالإضافة إلى "مسابقة تقنية المعلومات" للفرق التي تختبر بشكل أساسي المستوى المعرفي للمتسابقين في مجال تقنية المعلومات والحوسبة المعلوماتية.

ويتخلل الماراثون أيضاً مسابقة "أصحاب الهمم" من المبدعين والمبتكرين في مدارس الإمارات لفئتي المشاريع الطلابية ومسابقة الأطفال تحت عنوان "The IT4Special Needs"، وهي مسابقة تهيئ البيئة المناسبة لممارسة الطلبة ذوي الهمم حقهم في المنافسة؛ حيث يتيح لهم الفرصة لعرض قدراتهم من خلال ما يسهمون به من أفكار جديدة وبرمجيات ومعدات تقنية.

كما ستتضمن فعاليات المارثون لهذا العام ورشتي عمل للمدرسين وطلاب الصف الثاني عشر في مجالي: إنترنت الأشياء Internet of Things، والتعليم عن طريق الألعاب Gamification.