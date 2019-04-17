أبل تستثمر أكثر من نصف مليار دولار لإنجاح خدمة ألعابها

أفاد تقرير إخباري بأن شركة أبل تستثمر بكثافة لإنجاح خدمة الاشتراك في الألعاب الجديدة "أبل آركيد" Apple Arcade، وبلغ مجموع ما دفعته الشركة حتى الآن، لتوفير 100 لعبة متوقعة عند إطلاق الخدمة، أكثر من 500 مليون دولار أمريكي.

وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن أبل تنفق أو أنفقت ملايين الدولارات لتأمين وتطوير كل لعبة معدة لتكون متاحة عند الإطلاق، ومن المحتمل أن يصل إجمالي الإنفاق على Arcade إلى أكثر من نصف مليار دولار.

وأضافت الصحيفة أن أبل عرضت على ناشري الألعاب حوافز إضافية إذا وافقوا على إتاحة الإصدارات الجديدة من ألعابهم على Arcade لبضعة أشهر قبل إتاحتها على المنصات المنافسة.

وستستمر الإستراتيجية بعد إطلاق Arcade، إذ وعدت الشركة بإتاحة المنصة لألعاب جديدة وحصرية بصورة منتظمة.

يُشار إلى أن أبل أصبحت تعول كثيراً على قطاع الخدمات بعد تراجع نمو قطاع، ومن الخدمات التي تعول عليها الشركة، Arcade التي ستنافس في سوق الألعاب الواعد، ما أغرى غوغل في مارس (آذار) الماضي إعلان خدمة اشتراك في ألعاب شبيهة بـ Arcade، هي "ستاديا" Stadia.