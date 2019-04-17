وسّع محرك البحث العملاق غوغل نطاق خدمته للبحث عن الفنادق وحجزها عبر الإنترنت Google Hotel لتشمل أكثر من الفنادق وعروض المبيت والإفطار.
ويتيح البحث الجديد العثور على وحدات أخرى قابلة لاستئجارها، مثل منازل لقضاء العطلة، والنزل، أو حتى المنازل الشاطئية، ومع ذلك ، فإن الخدمة لا تتيح الآن نتائج منصة "اير بي.إن.بي".
وتتيح Google Hotel أيضاً استئجار أي غرفة عبر البحث، حيث تنقل المستخدم مباشرة إلى الموقع الإلكتروني لموفر هذه الغرفة عند اختيار الحجز.
وللحصول على أكبر عدد ممكن من الفرص والعروض، عقدت غوغل شراكة مع عدد من مواقع الحجز مثل "Expedia" و"Hotels.com" و" HomeAway" و"TripAdvisor" .
وأكدت غوغل أن الخدمة الجديدة متاحة عبر أجهزة الهواتف المحمولة منذ الآن، وستكون متاحة لأجهزة الكمبيوتر المكتبي بداية من الشهر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر غوغل توسع خدمة حجز الفنادق لتشمل منازل قضاء العطلة والنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.