أمازون تستعد لإطلاق خدمة موسيقية مجانية

أشارت مجلة Billboard المختصة بالموسيقى أن شركة أمازون Amazon الأمريكية قد تتنافس بشكل مباشر مع تطبيق سبوتيفاي Spotify لخدمة الموسيقي المجانية في المستقبل القريب؛ حيث تستعد أمازون لإطلاق خدمة موسيقية مجانية مدعومة بالإعلانات قريباً،وفقا للعين الإخبارية.

ولم تكشف المجلة عن عدد الموسيقى التي ستتوفر في التطبيق، لكن ذكرت أن أمازون ستعتمد على الإعلانات كمصدر دخل بدلاً من الاشتراك الشهري الإجباري مثل خدمة أبل للموسيقى.

تتوقع المجلة أن مهمة أمازون ستكون سهلة في جذب ملايين من عشاق الموسيقى، خصوصاً إذا كانت الخدمة مجانية.

توفر أمازون حالياً خدمة موسيقى لكنها تلزم المستخدم باشتراك شهري، وحسب موقع Engadget التقني استطاعت استقطاب 20 مليون مستخدم لكن الشركة الأمريكية تسعى لجذب عدد أكبر.

باتت الخدمات التي تقدمها الشركات في أجهزة الهواتف الذكية هي المنافسة الأبرز حالياً؛ حيث توفر ربحاً أكبر من الهواتف الذكية التي كانت تعتمد عليها سابقاً.