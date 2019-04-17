سامسونج تكشف عن قدرات هاتفها الجديد "جالاكسي فولد"

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات الكورية الجنوبية، الثلاثاء، عن مواصفات لأحدث هاتف ذكي قابل للطي "جالاكسي فولد" قبل طرحه في كوريا الجنوبية،وفقا للعين الإخبارية.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، الثلاثاء، يبلغ سمك الهاتف 15.5 مم في الجزء النحيف، و17 مم في الجزء السميك، و6.9 مم عند فتحه، ويصل وزنه إلى 263 جرام، وتسجل قدرة بطاريته 4235 mAh.

ويضم جالاكسي فولد شاشة خارجية بقياس 4.6 بوصة فقط، وأيضا شاشة 7.3 بوصة عند فتحه، كما يستخدم الهاتف معالج سناب دراجون 855 لشركة "كوالكوم".

ويتميز الهاتف بـ6 كاميرات، ما يمنحه القدرة على إنتاج صور فائقة الجودة، وهو مزود بكاميراتين في الأمام و3 كاميرات في الخلف وبكاميرا في الغطاء الأمامي.

ويدعم جالاكسي فولد الذي سيتم إطلاقه في كوريا الجنوبية، شبكة الجيل الخامس، خلافا لجالاكسي فولد الذي سيطرح في الولايات المتحدة في يوم 26 أبريل/ نيسان الجاري.

ومن المتوقع طرح جالاكسي فولد في مطلع أو منتصف مايو/أيار المقبل في كوريا الجنوبية.

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وذكرت الشركة في موقعها في الولايات المتحدة "قائمة الحجوزات لجالاكسي فولد نفذت" دون تحديد عدد الأجهزة مضيفة "لسبب الطلب العالي، نحن غير قادرين على قبول مزيد من الحجوزات، سنخبركم عندما تكون أجهزة جالاكسي فولد متوفرة ".

ويباع جالاكسي فولد من سامسونج في الولايات المتحدة بسعر ضخم بـ1980 دولار ابتداء من يوم 26 أبريل/نيسان الجاري. وسيكون الهاتف قابل للاستخدام عبر مشغلات في الولايات المتحدة مثل "أي تي أند تي وتي–موبايل"، بالإضافة إلى متاجر الإلكترونيات "بيست باي وسامسونج ستور".

وستفتح الشركة سجل الحجوزات المسبقة في أوروبا أيضا في يوم 26 من أبريل/نيسان الجاري، مع تحديد موعد انطلاقها الرسمي في 3 مايو/أيار المقبل.

كما تستطلق الشركة "جالاكس فولد" بنسخة قائمة على تقنية الاتصال للجيل الخامس فقط في كوريا الجنوبية في منتصف مايو/أيار المقبل، ومن المتوقع أن يبلغ سعره بحدود 2.4 مليون وون (2100 دولار أمريكي).

وقالت سامسونج في وقت سابق إنها تهدف إلى بيع واحد مليون وحدة من أجهزة قابلة للطي في الأسواق العالمية في هذا العام.