حفل شواء يكلّف طالبين 13 مليون يورو

فرض المدعي العام في إقليم كومو جنوبي إيطاليا غرامة قدرها 13 مليون يورو على طالبين في العشرينيات من العمر تسببا في اندلاع حريق بإحدى غابات جبال مدينة سوريكو أثناء حفل شواء،وفقا للعين الإخبارية.

وحسب صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، فإنَّ حفل شواء أقامه الطالبان في ديسمبر/كانون الأول احتفالاً بعيد ميلاد أحد أصدقائهما كان سبباً في نشوب حريق في غابة تبلغ مساحتها 1000 هكتار دمّرت النيران 110 هكتارات منها بشكل لا يمكن إصلاحه.

وامتدت النيران إلى نصف جبل ووصلت إلى بعض المنازل بما في ذلك مزرعة نفقت جميع الحيوانات فيها تقريباً.

واحتسب مقدار الغرامة على أساس جداول دقيقة مرتبطة بالأمتار المربعة من الخشب الذي احترق إضافة إلى الخسائر الأخرى كالحيوانات النافقة وأضرار المنازل.

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وكان الحد الأقصى للغرامة حوالي 40 مليون يورو، لكن تمَّ التوصل للقرار الأكثر مواءمة للجناة وهو 13 مليوناً و542 ألف يورو، أي ما يعادل الثلث تقريباً، غير أنَّه ليس مستبعداً تلقي السلطات لطلبات تعويض أخرى من 11 جهة مدنية متضررة.

ووفقاً لتحقيقات رجال الشرطة تبيَّن أن أحد الطالبين حفيد صاحب كوخ بالمنطقة التي اندلع فيها الحريق على جبل بيرلينجيرا.

وتشير التحقيقات إلى أنَّ الخسائر النهائية كانت عبارة عن تلف 1000 هكتار من الغابة وإصابة رجل بجروح طفيفة ونفوق عشرات الحيوانات وأضرار في بعض المباني.