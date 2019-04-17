عامل منصة نفطية ينقذ كلباً تائهاً في عمق البحر التايلاندي

أنقذ عامل في منصة نفطية بحرية، يُدعى فيتيساك بايالاو، كلباً تائهاً في بحر تايلاند، وتحديداً على بعد 220 كيلومتراً قبالة ساحل البلاد، وقرّر أن يتبنّاه، وفقا للعين الإخبارية.

وتم انتشال الكلب البنيّ الذي أُطلِق عليه اسم "بونرود"، الجمعة، من قبل عامل لمح رأس الحيوان يتمايل بين الأمواج في خليج تايلاند.

ولم تُعرَف حتى الآن طريقة وصوله إلى هناك، أو الوقت الذي أمضاه تائهاً في البحر، لكنّ وسائل الإعلام المحلية رجّحت سقوط الكلب من سفينة صيد، وتوجُّهِه نحو المنصة النفطية.

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وقالت جمعية تُعنى بالحيوانات إن "بونرود" يتعافى في مقاطعة سونجكلا، تحت إشراف طبيب بيطري، مؤكدة أن صحته جيدة وحالته تتحسّن.

وكتب فيتيساك بايالاو على صفحته في موقع "فيسبوك": "منذ أن وصل الكلب إلى موقع العمل لم يبكِ ولم ينبح، ولكنّه فقَد كثيراً من مياه جسمه".

وذكر أحد العاملين في دار "سمايل دوج هاوس" التي ترعى "بونرود": "حتى الآن صحته على ما يرام .. إنه يعاني فقط من مشكلات جلدية".