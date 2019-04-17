3 شركات تتنافس بموديلات جديدة في معرض شنغهاي للسيارات

بعد انطلاق فعالياته أمس الثلاثاء رسميا، يستمر معرض شنغهاي الدولي في عرض مزيد من السيارات المميزة التي تظهر للمرة الأولى أمام الجمهور، وفقا للعين الإخبارية.

ومن ضمن السيارات الجديدة التي تعرض للمرة الأولى ضمن فعاليات المعرض الصيني، الجيل الجديد من طراز سنترا Sentra الشهير التابع لشركة نيسان Nissan.

ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، اللقطات الرسمية الأولى للنسخة الجديدة من طراز سنترا Sentra، المخصصة للطرح لعام 2019، تمهيدا لظهورها رسميا بمعرض شنجهاي.

وقال الموقع الأمريكي إن نيسان Nissan أجرت العديد من التعديلات على التصميم الخارجي لسنترا Sentra بخلاف نسخته السابقة، وخففت من الوزن الإجمالي له لتمنح مزيدا من القدرة على الثبات عند الانطلاق بأقصى سرعة.

وأعادت الشركة اليابانية تصميم الكشافات الأمامية لسنترا Sentra، لتصبح بإطلالة مستقبلية أكثر تألقا تتناسب مع السوق العالمية للسيارات.

ومنحت نيسان Nissan اسما تجاري لهذه النسخة الجديدة من طراز سنترا Sentra، وأطلقت عليها اسم سيلفي Sylphy، وخصصت هذا الاسم للنسخة المقرر طرحها حصريا بالأسواق الصينية عقب عرضها بمعرض شنجهاي مباشرة.

وبجانب طراز نيسان الجديد، أعلنت شركة شيفروليه Chevrolet مشاركتها بمعرض شنغهاي الدولي للسيارات في دورته الحالية لعام 2019، من خلال سيارتين جديدتين من فئات الدفع الرباعي.

ونشرت الشركة الأمريكية المصنعة للسيارات اللقطات الرسمية لسياراتها الجديدة، طراز نريبلزر Trailblazer، وطراز زا تراكر The Tracker الجديدين.

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وقال موقع "موتور وان"، إن سيارات شيفروليه Chevrolet الجديدة ستنافس بقوة شبيهاتها من فئات الدفع الرباعي بالسوق الصينية لما تتمتعان به من إمكانيات صنعت خصيصا لشوارع شنغهاي.

وكشف الموقع الأمريكي عن أن السيارتين نريبلزر Trailblazer، وذا تراكر The Tracker، تحملان ألقاب لطرازات كلاسيكية تابعة لشيفروليه Chevrolet، وكانت الفرصة سانحة من خلالهما لإعادة أسماء هذه الطرازات القديمة للنور من جديد.

وستعلن شركة شيفروليه Chevrolet عن تفاصيل إمكانيات السيارتين وتكلفتهما بالسوق الصينية عند تقديمهما رسميا للجمهور ضمن فعاليات المعرض.

كما يشهد "شنغهاي" الدولي الظهور الأول لطراز إيفورا جي تي فور Evora GT4 الجديد من ماركة لوتس Lotus البريطانية المصنعة للسيارات الرياضية.

ونشر "موتور وان" اللقطات الرسمية الأولى لهذا الطراز الرياضي الجديد من لوتس Lotus، والذي خصصته الشركة البريطانية للمشاركة في سباقات السيارات وطرحته بتصميم خارجي يحمل علم بريطانيا.

وذكر الموقع الأمريكي أن شركة لوتس Lotus أضافت كثيرا من التعديلات الأساسية خلال تصنيع هذه النسخة من طراز إيفورا جي تي فور Evora GT4، بمنحه أداء قيادة متقدم أيروديناميكي، يمنحه الأفضلية على السيارات الأخرى الرياضية التابعة للفئة نفسها.

وتكتمت الشركة البريطانية على تفاصيل إمكانيات محرك طراز إيفورا جي تي فور Evora GT4 الجديد لحين عرضه رسميا أمام جمهور معرض شنغهاي الذي تستمر فعالياته حتى يوم 25 أبريل/نيسان الجاري.