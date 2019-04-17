«إكسبو 2020» يعرض للعالم تاريخ الإمارات عبر الأوبرا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أمل سرور

أعلن «إكسبو 2020» عن أول أوبرا إماراتية تعرض خلال فعاليات الحدث الدولي الذي ينطلق في أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل.

ومن المقرر أن يحمل العمل اسم «الوصل»، الاسم القديم لإمارة دبي، ويسرد حكاية الجذور البدوية للإمارات، وحاضرها المعاصر كحاضنة لمئات الثقافات الغنية والمتنوعة. وتشارك في العمل مواهب إماراتية وعالمية، ويستعرض الثراء التاريخي لهذه الأرض الذي يمتد لآلاف السنين، في لفتة تاريخية تسلط الضوء على التراث الإماراتي الغني والفريد.

جاء الإعلان عن العمل في مؤتمر صحفي عقده أمس «إكسبو 2020» في أوبرا دبي، بحضور الملحن الإماراتي العالمي محمد فيروز، والكاتبة الإماراتية مها قرقاش.

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وقال فيروز: «نحن في الإمارات، نستلهم الحاضر حين ننظر إلى تاريخنا بعين الفخر والاعتزاز، ونتطلع إلى مستقبلنا برؤية ملؤها الأمل والتفاؤل. وكلي فخر وسعادة بتلحيني أوبرا تعرض في «إكسبو 2020» بدبي، ومتشوق لافتتاح هذا العمل الذي لم يسبق له مثيل في أوبرا دبي العام المقبل». وأضاف: «هذا عمل يسلط الضوء على التاريخ المحكي لشعبنا والثراء الإنساني الذي تزخر به بلدنا وكرم ضيافتنا الذي نعانق به العالم».

وقالت المؤلفة مها قرقاش التي اشتهرت بأفلامها الوثائقية التي تركز على الثقافة الإماراتية، وكذلك بروايتيها المعروفتين «أنا الأخرى» و«سمكة الرمل»، إن كتابتها لهذا العمل تعد نقلة نوعية في حياتها، إذ إن لها الفخر في أن تكون الأولى في توثيق تاريخ وطنها في عمل فني أوبرالي للمرة الأولى في المنطقة العربية. وتدور أحداث العمل على مدى ساعتين باللغتين العربية والإنجليزية، ويشارك فيه طاقم فني يزيد على 100 ممثل وموسيقي، وفريق إنتاج مكون من 70 متخصصاً.

ريم الهاشمي: نفخر بعرض ثقافتنا

قالت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»: «إن المكتب يحرص على دعم استراتيجية الابتكار التي تتبناها الإمارات بهدف إحداث تأثير إيجابي دائم في المجتمع. ومن هذا المنطلق، نفخر بتسليط الضوء على الثقافة والمواهب الإماراتية من خلال هذه الأوبرا الرائدة ونتطلع قدماً لعرض لحظة فارقة من تاريخ الإمارات أمام العالم».

وأضافت الهاشمي: الإمارات خلال مسيرتها التنموية الاستثنائية على مدى الخمسين سنة الماضية أثبتت للعالم كل ما يمكن تحقيقه من إنجازات إذا ما اجتمعت الرؤية والعزيمة. ونسعى في «إكسبو 2020» دبي إلى ممارسة دورنا في إلهام الأجيال القادمة، لنطلق معاً شرارة الإبداع والابتكارات التي ترسم ملامح مسيرة التقدم البشري خلال الخمسين سنة المقبلة.