الولايات المتحدة قد تدرس رفع السودان من قائمة الارهاب

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP متظاهرون سودانيون أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم

أعلن مسؤول أميركي الثلاثاء أن الولايات المتحدة على استعداد لسحب السودان من القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب في حال اتخذ القادة العسكريون الجدد خطوات ملموسة.

وسعى المسؤولون السودانيون منذ سنوات لإخراج بلدهم من هذه القائمة عبر محادثات مع الولايات المتحدة لم تؤد الى نتيجة مثمرة.

وأشار مسؤول في الخارجية الاميركية الى أن واشنطن جددت استعدادها النظر في رفع السودان من القائمة خلال اجتماعات مع قادة المجلس العسكري الذين أطاحوا الاسبوع الماضي بالرئيس عمر البشير عقب التظاهرات المستمرة منذ أشهر.

وقال المسؤول الذي لم يكشف عن هويته إن السبيل لابطال التصنيف "قد يكون متوافرا إذا حصلت تغييرات أساسية في القيادة والسياسات، وفي حال كان المجلس العسكري الانتقالي لا يدعم نشاطات إرهابية دولية، كما عليه أن يقدم ضمانات بأنه لن يدعم الارهاب الدولي في المستقبل".

لكن المسؤول لفت إلى أن الولايات المتحدة لا تفكر في شطب السودان من القائمة "في الوقت الراهن".

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وتأتي هذه التصريحات بعد يومين من اجتماع القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم ستيفن كوتسيس مع نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان داقلو.

وقال المسؤول الأميركي إن الولايات المتحدة تشجع أيضا المجلس العسكري على "التحرك بسرعة" لإشراك المدنيين في الحكومة الانتقالية وإجراء انتخابات.

ولا يزال المتظاهرون السودانيون يواصلون تحركهم في الشارع مطالبين المجلس العسكري بتسليم دفة القيادة لحكومة مدنية.

وكان للولايات المتحدة علاقات مضطربة مع السودان إبان حكم البشير الذي استمر ثلاثة عقود، حيث تحالف الأخير مع الإسلاميين وأُتهم بالتخطيط لإبادة جماعية في إقليم دارفور، كما أنه خلال التسعينات وفّر ملاذا آمنا لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن.

لكن في سنواته الاخيرة سعى البشير إلى تحسين علاقته مع الولايات المتحدة، وأراد بشكل خاص رفع صفة الإرهاب عن بلاده، وهو الأمر الذي كان يعيق دخول المستثمرين الأجانب.