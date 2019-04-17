محمد بن زايد: نتضامن مع فرنسا بعد حريق كاتدرائية نوتردام التاريخية

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

أبوظبي: الوطن

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التضامن التام مع جمهورية فرنسا بعد الحريق الكارثي الذي أتى على كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس أول أمس، وقال سموه عبر الصفحة الرسمية على “تويتر”: “ليلة حزينة.. شهدها العالم باحتراق كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس.. نقف متضامنين ومتعاطفين مع فرنسا قيادة وشعباً لخسارة أحد أعرق وأشهر معالم التراث الإنساني العالمي.. هذه المنارات كانت وستظل توحد الشعوب وتجمعهم على الخير.”

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وقد أثار الحريق صدمة وحزنا في مختلف أنحاء العالم، ا أكدت السلطات أنها تستبعد فرضية أن يكون عملا متعمدا مع بدء تدفق التبرعات لإعادة بناء هذا الصرح التاريخي.

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وأعلن المتحدث باسم جهاز الإطفاء في باريس غابريال بلوس “تم إخماد الحريق بشكل كامل. نحن الآن في مرحلة تقييم الوضع″، وأضاف أن “النار العنيفة” كانت “استعرت بسرعة كبيرة في السقف الخشبي” على مسافة “ألف متر مربع تقريبا”.

من جهته، أعلن مدعي باريس الثلاثاء أن المحققين يعملون على فرضية الحريق العرضي وليس المتعمد في كارثة الحريق المدمر الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام مساء الإثنين.

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وقال ريمي هيتس للصحافيين أمام الكاتدرائية “لا شيء يشير إلى أنه كان عملا متعمدا” مضيفا أن العمال في موقع الكاتدرائية يتم استجوابهم بخصوص الحريق.