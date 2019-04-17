دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي واتساب يُتيح ميزة جديدة للتخلص من المحادثات المزعجة

أفادت تقارير صحفية عالمية متخصصة في مجال التكنولوجيا عزم مسؤولو تطبيق واتساب إتاحة ميزة جديدة لمستخدميه تُساعدهم على التخلص من المحادثات المزعجة أو غير المرغوب في ظهورها.

تسريبات تكشف عن سبب تعطل فيسبوك وواتسآب وإنستجرام لمدة 3 ساعات alqiyady 1 تسريبات تكشف عن سبب تعطل فيسبوك وواتسآب وإنستجرام لمدة 3 ساعات

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وأوضح تقرير نشره موقع وابيتا إنفو أن ميزة واتساب الجديدة ستحمل اسم "تجاهل المحادثات الأرشيفية"؛ حيث لن تُظهر المحادثات التي تم وضعها على الوضع الصامت أو تمت أرشفتها في أعلى المحادثات عندما تصل رسالة جديدة منها.

تسريبات تكشف عن سبب تعطل فيسبوك وواتسآب وإنستجرام لمدة 3 ساعات alqiyady 1 تسريبات تكشف عن سبب تعطل فيسبوك وواتسآب وإنستجرام لمدة 3 ساعات

شاهد أيضاً: تسريبات تكشف عن سبب تعطل فيسبوك وواتسآب وإنستجرام لمدة 3 ساعات

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ويُتيح تطبيق واتساب لمستخدميه أرشفة محادثاتهم غير المرغوب بها ولكن تظهر على رأس قائمة المحادثات عندما تصل رسالة جديدة منها وهو الأمر الذي سيتغير في التحديث الجديد. المزيد:

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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي